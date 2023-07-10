Ростех: ракеты "Кинжал" выпускаются серийно в необходимых для целей СВО объемах

В госкорпорации заявили, что ни у одной страны нет возможности противодействовать этим гиперзвуковым ракетам

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" сейчас выпускаются серийно в необходимых для целей СВО объеме и количестве, заявил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сегодня мы выпускаем "Кинжал" серийно. Если раньше выпускали его в определенной степени, чтобы дальше его модернизировать и заканчивать НИОКР [научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы], то сегодня мы вышли в твердую серию. То, что нас просит министерство обороны, мы делаем это качественно и в срок в том количестве и объеме, которые им необходимы", - сказал он.

Ни у одной страны нет возможности противодействовать "Кинжалу", заявили в Ростехе.

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