15 июля, 10:42
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о захвате в плен восьми бойцов ВСУ на купянском направлении

© Минобороны России

По данным ведомства, после допроса пленных разведчики передали в штаб группировки "Запад" ценную информацию, которая помогла российским подразделениям продвинуться вперед

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Штурмовая группа Западного военного округа (ЗВО) уничтожила огневые позиции и захватила в плен восемь военнослужащих ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили в субботу в Минобороны России, сопроводив сообщение видеорядом.

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"Ранним утром военнослужащие в составе боевых пар незаметно выдвинулись к развалинам промзоны, где укрылись военнослужащие ВСУ. Разделившись на несколько групп, разведчики малыми силами из стрелкового оружия уничтожили огневые точки и взяли в плен восемь украинских националистов", - отмечается в сообщении.

По данным МО РФ, закрепившись на рубеже и допросив пленных, разведчики передали в штаб группировки "Запад" ценную информацию, которая помогла российским подразделениям продвинуться вперед. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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