15 июля, 10:56,
обновлено 15 июля, 11:06
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении украинской ДРГ в Запорожской области

© Минобороны России

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенко заявил, что российские войска нанесли поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На запорожском направлении в результате грамотных действий российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", - сказал он. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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