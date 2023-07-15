МО РФ сообщило об уничтожении украинской ДРГ в Запорожской области

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенко заявил, что российские войска нанесли поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении в результате грамотных действий российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", - сказал он.