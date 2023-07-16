Минобороны РФ зафиксировало одно нарушение режима прекращения огня за сутки в Карабахе

В ведомстве уточнили, что пострадавших нет

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано за прошедшие сутки в Аскеранском районе в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет", - заявили в оборонном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что командование российского миротворческого контингента проводит разбирательство совместно с армянской и азербайджанской сторонами.

В ведомстве информировали, что проведено патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах.

Также в ведомстве уточнили, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.