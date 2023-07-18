В Херсонской области сообщили об уничтожении пяти лодок ВСУ при попытке проникновения ДРГ

Противник потерял 27 военнослужащих, сообщил представитель экстренных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 18 июля. /ТАСС/. Силы РФ за сутки пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе острова Васильков и попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр около Антоновки в Херсонской области. Уничтожены 5 лодок и 27 военнослужащих, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Васильков, уничтожены две лодки, семь боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС). [Уничтожены] два 120-миллиметровых миномета, расчеты и боекомплект к ним, в районах населенного пункта Кизомыс (потери: шесть боевиков ВФУ уничтожены, трое получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

На херсонском направлении пресечена попытка ВСУ форсировать Днепр в районе Антоновки, в результате огневого поражения уничтожены 3 лодки и 20 боевиков.

На этом же направлении около Пятого поселка была уничтожена САУ "Акация" с боекомплектом, а на каховском направлении - позиция ВСУ около Михайловки.