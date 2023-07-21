Путин поздравил 40-ю бригаду с присвоением наименования "гвардейская"

Президент России назвал это высокой честью

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской дважды краснознаменной бригады морской пехоты по случаю присвоения ей почетного наименования "гвардейская". Телеграмма опубликована на сайте Кремля в пятницу.

"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - отметил он.

Путин подчеркнул, что умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности, а также высокого профессионализма.

Глава государства выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России. Президент пожелал командованию и личному составу бригады крепкого здоровья и успехов.