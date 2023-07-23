23 июля, 12:27
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о пресечении перемещения штурмовой группы ВСУ на сватовском направлении

По словам начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука, российские военнослужащие использовали для этого комплекс разведки "Ирония"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские военные при помощи комплекса разведки "Ирония" вскрыли перемещение штурмовой группы ВСУ на сватовском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

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"На сватовском направлении при использовании комплекса разведки "Ирония" вскрыто перемещение штурмовой группы на боевых бронированных машинах 25 воздушно-десантной бригады ВСУ. В результате нанесения ракетного удара экипажами армейской авиации российских войск уничтожены боевая бронированная машина и до 10 человек личного состава", - сказал Савчук в видео, распространенном в Telegram-канале Минобороны России.

По словам начальника пресс-центра, подразделения 63-й и 67-й механизированных бригад украинских войск четыре раза попытались атаковать российские войска на краснолиманском направлении. Артиллерия группировки "Центр" остановила противника, ВСУ понесли существенные потери в личном составе и технике.

"Авиацией группировки нанесены 13 ракетно-бомбовых ударов по районам скопления техники и живой силы, опорному пункту противника. В течение суток уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, два автомобиля типа "пикап", гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет украинских войск", - добавил Савчук. 

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