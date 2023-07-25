Российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ на марьинском направлении

Бронетехнику обнаружили с помощью беспилотника

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Расчеты гаубиц "Мста-Б" артиллерийского подразделения Южного военного округа уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшийся замаскироваться в одной из построек на марьинском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллерийскими корректировщиками и наводчиками с помощью беспилотного летательного аппарата был обнаружен танк ВСУ на марьинском направлении, который попытался замаскироваться в одной из построек. Координаты цели были переданы на гаубичную батарею, которая в кратчайшие сроки после получения целеуказания смогла уничтожить бронетехнику противника", - говорится в сообщении военного ведомства.

Командир орудия с позывным Ми-6 рассказал, что украинский танк удалось поразить со второй попытки. "Первый был у нас недолет небольшой, второй снаряд попал точно в цель. Корректировщики сказали, что цель уничтожена. До этого подбивали военную технику, подбивали самоходные орудия, также буксируемые орудия, артиллерию подавляли противника, также поддерживаем пехоту. Мы уже работаем довольно долго - все знают свои задачи и выполняют их", - заявил боец.

В Минобороны РФ отметили, что в ходе боевых действий замаскированные позиции подразделений ВСУ, а также танки и боевые бронированные машины уничтожаются фугасными и осколочно-фугасными артиллерийскими боеприпасами. "Корректировка артиллерийского огня и контроль поражения целей производится с помощью комплексов разведки и наблюдения, а также расчетами беспилотных летательных аппаратов", - уточнили в военном ведомстве.