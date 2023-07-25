БЛА проамериканской коалиции 12 раз за сутки нарушили безопасность полетов в Сирии

В Центре по примирению враждующих сторон также сообщили о нарушении воздушного пространства четырьмя парами истребителей F-16, парой истребителей "Рафаль" и парой истребителей "Тайфун"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БЛА) проамериканской коалиции за сутки 12 раз нарушили протоколы деконфликтации над Сирией. Об этом заявил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

"Со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки зафиксировано 12 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами БЛА", - сказал он.

По его словам, в воздушном пространстве над районом Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано 12 нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16, парой истребителей "Рафаль" и парой истребителей "Тайфун" проамериканской коалиции.