МО РФ сообщило о возобновлении наступления ВСУ на ореховском направлении

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили интенсивные наступательные действия на ореховском направлении, провели массированную атаку с участием танков. Позиции удержаны, в ходе боя уничтожено 22 танка, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"С утра 26 июля противник возобновил интенсивные наступательные действия на ореховском направлении. Провел массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками. Мужественными и профессиональными действиями подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии все атаки ВСУ отражены. Позиции удержаны", - сказал он.

По данным Конашенкова, "в ходе боя уничтожены 22 танка противника, 10 боевых машин пехоты, боевая бронированная машина, а также более 100 украинских военнослужащих".