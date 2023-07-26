МО РФ сообщило об отражении на краснолиманском направлении четырех атак ВСУ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки отразили 4 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 4 атаки ВСУ", - сказал Конашенков. По его словам, потери противника за сутки составили "более 190 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 4 пикапа, две гаубицы: Д-20 и Д-30, 3 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50".

Также, по его словам, российские вооруженные силы за сутки пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы и уничтожили склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.