МО РФ сообщило, что ВСУ ночью не предпринимали действий на запорожском направлении

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение ночи не предпринимали действий на запорожском направлении, поскольку восстанавливали боеспособность после провальной атаки севернее Работина Запорожской области. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении после провала наступления ВСУ севернее населенного пункта Работино Запорожской области, в котором было задействовано до трех батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва, противник, понеся большие потери, в течение ночи восстанавливал боеспособность и активных действий не предпринимал", - сказал он.