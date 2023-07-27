27 июля, 11:04

МО РФ сообщило о поражении в Запорожской области склада топлива 47-й мехбригады ВСУ

ВС РФ поразили в Запорожской области склад топлива 47-й механизированной бригады ВСУ - МО РФ. 

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