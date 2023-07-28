28 июля, 02:05,
обновлено 28 июля, 02:06
Военная операция на Украине

ВСУ потеряли до взвода в районе Благодатного в результате ударов РСЗО группировки "Запад"

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Начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский рассказал, что в районе Ивановки и Кисловки артиллерия уничтожила два пункта боепитания противника

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до взвода личного состава механизированной бригады в районе Благодатного в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате удара реактивных систем залпового огня (РСЗО) российской группировки "Запад". Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

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"В ходе боевых действий на купянском направлении ракетными войсками группировки войск "Запад" нанесен удар реактивной системой залпового огня "Торнадо-С" по району сосредоточения подразделений 41-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Благодатное. Потери противника от удара оставили до взвода живой силы и четыре автомобиля", - сказал он.

"Торнадо-С" - модернизированная версия РСЗО "Смерч" с ракетами калибра 300 мм и дальностью стрельбы от 20 до 120 км, предназначенной для поражения важных групповых целей, военной техники, тактических ракет, зенитных комплексов и вертолетов на посадочных площадках, а также командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры.

Кроме того, ВСУ потеряли до взвода личного состава, танк Т-64 и две гаубицы в результате удара группировки российских войск "Запад" из танков и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) в районе Куземовки и Стельмаховки Луганской Народной Республики. 

"В полосе обороны первой танковой армии артиллерией группировки огнем из танков Т-72, Т-80 и противотанковых ракетных комплексов нанесено комплексное огневое поражение по подразделениям 32-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Куземовка и Стельмаховка. В ходе боя потери противника составили да взвода живой силы, танк Т-64, два артиллерийских орудия, из них гаубица американского производства М777 и буксируемая гаубица "Мста-Б", - сообщил он.

Зыбинский добавил, что экипажи вертолетов Ка-50 и Ми-35 группировки нанесли девять авиационных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны ВСУ. Кроме того, артиллерия уничтожила два пункта боепитания противника в районе Ивановки и Кисловки. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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