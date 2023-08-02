От спасательной "палатки" до новейших парашютных систем. Эволюция главного "оружия" ВДВ

2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск. Каждый десантник обязан уметь прыгать с парашютом. Обязательная программа прыжков предусмотрена абсолютно для всех — срочников, контрактников, генералов и даже музыкантов, которые прыгают со своими инструментами. О том, как создавалось и совершенствовалось главное "оружие" десантника, так называют парашют в армии, — в материале ТАСС

Из парусины и деревянных реек

Впервые описание конструкции, отдаленно напоминающей современный парашют, появилось в трудах знаменитого Леонардо да Винчи в середине XV века. В своей работе "О летании и движении тел в воздухе" изобретатель рассказал об устройстве, похожем на палатку размером 6х6 м, с помощью которого люди могли бы прыгать с высоты без риска покалечиться. В качестве основного материала для своего парашюта да Винчи предлагал использовать кусок парусины и деревянные рейки. "Если у человека есть шатер из накрахмаленного полотна шириной 12 локтей и вышиной в 12, — то этот человек может бросаться с любой высоты без опасности для себя", — писал великий изобретатель.

Испытать изобретение Леонардо долгое время никто не решался, и только в 2000 году британец Адриан Николас отважился прыгнуть с палаткой-парашютом с высоты в 3 000 м. Вес конструкции, созданной по чертежам да Винчи специально для прыжка, составил почти 85 кг. Единственное, что добавили к изобретению, — специальные стропы, которые фиксировали Адриана во время полета (на оригинальных рисунках Леонардо человек просто держался руками за веревки).

Исторический прыжок британец совершил с воздушного шара. Пролетев за 4 минуты более 2,5 км, Николас отстегнул копию изобретения да Винчи и для более плавного приземления раскрыл современный парашют. Так на практике Адриан раз и навсегда развеял возникавшие в разные времена сомнения ученых в точности аэродинамических расчетов знаменитого изобретателя.

В 2008 году парашют, созданный по чертежу да Винчи, испытал швейцарец Оливье Тепп. Правда, в этот раз купол для эксперимента не был цельным. Его сшили из четырех кусков ткани, а высота прыжка составила всего 650 м. Приземлился Тепп также с помощью резервного парашюта и уже на земле сообщил, что конструкция Леонардо хоть пригодна для плавного спуска, но при этом практически неуправляема.

Зонтик Ленормана и что для парашютостроения сделали собаки

В XVIII веке идея сконструировать собственный парашют пришла французскому физику Луи-Себастьяну Ленорману. По одной из версий, его вдохновила распространенная еще в средневековой Франции забава — прыжки с высоких зданий с зонтиками в обеих руках. Обычно такие трюки совершались самыми отчаянными смельчаками, дабы позабавить придворных особ.

Зонтик Ленормана © The Print Collector/ Getty Images

Первое, что сделал Ленорман, — раздобыл самые большие в округе зонты, которые затем укрепил дополнительной тканью и деревянными рейками, изготовленными из вяза. Сперва Луи-Себастьян прыгал с деревьев, а затем, зимой 1783 года, забрался на крышу обсерватории в родном городке Монпелье. Стоит отметить, что этому историческому прыжку предшествовали несколько опытов на собаках, которых Ленорман десантировал на своих зонтиках с целью выяснить точное соотношение между весом тела и площадью парашюта. Кстати, французский физик первым ввел это слово в обиход.

Посмотреть на прыжок Ленормана собрался весь Монпелье, и, к удивлению многих горожан, он благополучно приземлился на площадь перед обсерваторией. Позднее разработку француза подхватили и другие инженеры. Так, изобретатель и один из пионеров воздухоплавания Жан-Пьер Бланшар доказал, что зонтик Ленормана можно использовать и на больших высотах, чем городские крыши. В 1791 году во время одного из полетов на воздушном шаре Бланшар отправил с помощью парашюта на землю свою собаку.

Первый ранцевый

В начале XX века c появлением авиации парашюты все еще были похожи на зонтики и назывались "спасательными куполами". Однако до их использования в случае катастрофы доходило редко. Их укладывали в кабину в сложенном виде, и пока аэроплан падал, пилоты попросту не успевали привести парашюты в рабочее состояние.

Создать устройство, которое действительно давало бы пилотам шанс выжить при аварии, взялся молодой русский инженер Глеб Котельников. Конструкция представляла из себя железный ранец с пружинами и круглым тканевым парашютом, который крепился за плечами летчика. Когда необходимо было покинуть кабину, пилот дергал за специальное кольцо, крышка ранца откидывалась, и пружины выталкивали купол наружу. Такой алгоритм срабатывания, как и сама конструкция спасательного парашюта, применяется в авиации и по сей день.

Глеб Котельников с парашютом собственного изобретения, 1924 год © Public domain/ Wikimedia Commons

Несмотря на очевидную пользу конструкции, зарегистрировать патент в России Котельникову не удалось — чиновники ссылались на то, что парашют не прошел достаточного количества испытаний. Тогда инженер представил свою новинку — РК-1 (русский, Котельникова, первый) — во Франции. В качестве подтверждения эффективности своей разработки Котельников показал французам, как РК-1 работает в связке с автомобилем. Сначала машину разгоняли до предельной скорости, а затем находившийся в ней русский инженер дергал за кольцо. Раскрывшийся купол оказывал такое сопротивление, что у автомобиля глох двигатель и лопались покрышки. В качестве еще одного доказательства надежности РК-1 его сбрасывали с воздушного шара с манекеном весом около 80 кг, и все приземления были удачными.

В результате в 1912 году Глеб Котельников получил от французов все необходимые документы, подтверждающие авторство и важность изобретения для авиационной отрасли. Вскоре началась Первая мировая война, во время которой необходимость средств спасения пилотов резко возросла и началось серийное производство РК-1.

В дальнейшем конструктор неоднократно модернизировал свою разработку. В 1920-х появился грузовой РК-4 с диаметром 12 м, который мог доставить с небес на землю до 300 кг. Кроме этого, Глеб Котельников стал автором еще одной идеи, применяемой в парашютостроении до сих пор: он разделил стропы надвое и прикрепил их к плечам. За счет этого парашютисты могут маневрировать во время спуска.

Парашюты в СССР

С конца 1930-х парашюты обязательны для всех летчиков СССР. В те годы средства спасения изготавливались уже в промышленных масштабах на специальной фабрике в Подмосковье и в цехах Государственного парашютного завода. К началу Великой Отечественной войны там изготовили несколько десятков тысяч парашютов.

Самым распространенным парашютом в начале войны был ПД-6. Им снабжали летчиков и бойцов воздушно-десантных корпусов, которым часто приходилось штурмовать позиции врага с воздуха. Кроме этого, парашют служил отличным средством для отправки в немецкий тыл, где наши бойцы успешно осуществляли всевозможные диверсии.

Проекция парашюта ПД-6 при раскрытии © Мусабеков Ерлан/ CC0/ Wikimedia Commons

К 1965 году советские предприятия выпускали уже 13 типов парашютов. Параллельно в стране развивался и парашютный спорт, самым сложным и зрелищным элементом которого являлись затяжные пряжки. В 1960–1970-х годах спортсмены из СССР неоднократно становились победителями мировых первенств.

Основной купол крылатой пехоты

Основными требованиями к десантному парашюту на протяжении многих лет остаются простота, надежность и неприхотливость в эксплуатации. Сегодня многие парашютные системы могут сами раскрыть купол, а десантнику остается лишь покинуть борт и не забыть свести ноги вместе при приземлении.

В настоящее время основным парашютом российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) является Д-10, принятый на вооружение в конце 1990-х годов. Система, предназначенная для тренировочных и боевых прыжков, рассчитана на десантирование с полным комплектом снаряжения на высотах от 200 до 4 000 м со всех самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации. Активировать Д-10 можно сразу же после выхода из летательного аппарата или с задержкой в зависимости от высоты полета.

Военнослужащие 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ во время сдачи нормативов по укладке парашютной системы Д-10 и запасного парашюта © Юрий Смитюк/ ТАСС

Самый массовый российский военный парашют оснащен системой безопасности. Если через три секунды свободного падения десантник вдруг забудет дернуть кольцо, за него это сделает специальное устройство — страхующий парашютный прибор.

Крыло спецназа

В 2012 году на вооружение ВДВ поступили первые управляемые купола-крылья системы "Арбалет-2", предназначенные для разведывательных подразделений. Крыло дает десантнику возможность безопасно приземлиться на небольшой участок и оперативно приступить к выполнению задач.

Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа во время прыжка с парашютом "Арбалет-2" © Валерий Матыцин/ ТАСС

"Арбалет-2" обеспечивает выполнение прыжков при полетной массе парашютиста со спецснаряжением до 150 кг в диапазоне температур воздуха у земли от -35 до +35 градусов по Цельсию, на скорости полета воздушного судна в момент десантирования до 350 км/ч. В конструкцию входят основная и запасная парашютные системы с планирующими идентичными 9-секционными куполами, которые размещаются в одном наспинном ранце и имеют общую подвесную систему", — говорится в справочных материалах Минобороны России.

Также конструкция подвесной системы "Арбалета" позволяет брать с собой дополнительное снаряжение массой до 50 кг, для которого предусмотрен отдельный грузовой контейнер.

"Юнкер" и "Стайер" для прыжков из стратосферы

Семейство парашютных систем "Юнкер" от ивановского завода "Полет" (входит в холдинг "Технодинамика" корпорации "Ростех") — одна из главных новинок для ВДВ и армейского спецназа. Крыло "Юнкера" способно плавно доставить на землю бойца с полным комплектом снаряжения и 50-килограммовым грузовым контейнером. Максимальная высота, с которой может быть совершен прыжок, достигает 10 км. Для таких случаев "Юнкер" комплектуется кислородным оборудованием.

Позаботились создатели "Юнкера" и о четвероногих помощниках спецназовцев. На базе этого парашюта предусмотрена подвесная система для служебной собаки весом до 45 кг.

Парашютная система спецназначения "Стайер" © Антон Новодережкин/ ТАСС

В 2020 году, по данным Ростеха, начались поставки серийных систем с парашютными куполами "Стайер", которые предназначены для десантирования спецподразделений и силовых структур с экстремальных высот — от 700 до 10 000 м.

Бойцам ВДВ эта система уже хорошо знакома: в апреле 2020 года они первыми в мире совершили групповой прыжок над Арктикой с высоты 10 км — нижней границы стратосферы. Это случилось в ходе учений, которые проходили на Земле Франца-Иосифа.

Подготовил Василий Кучушев