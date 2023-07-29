29 июля, 07:41
Военная операция на Украине

В ЦКБР заявили, что FPV-дроны в зоне СВО способны быть целыми после тарана самолетных БПЛА

Как уточнил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин, FPV-дрон на высоте работает на больших дальностях, чем на земле

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. FPV-дроны (first-person view), используемые в зоне СВО, способны оставаться целыми и продолжать полет после тарана беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"FPV-дроны - достаточно крепкие аппараты, которые быстро летят, для них нет ничего сложного в том, чтобы протаранить такого рода крупный беспилотник. В настоящее время мы делимся опытом использования данной методики с российским спецслужбами, - рассказал Кузякин. - Перехватываемый беспилотник находится в воздухе, поэтому на очень больших дистанциях FPV-дроны могут его догонять, заходить в хвост или идти навстречу и таранить. Примерно в половине случаев FPV-дрон остается целым и продолжает полет".

Беспилотники самолетного типа - медленные аппараты, достаточно тихие, низко летят и плохо заметны. Сделаны в основном из легких материалов, даже из пенопласта, поэтому их трудно обнаружить средствами ПВО, отметил Кузякин.

Глава ЦКБР уточнил, что, как правило, все действия происходит на высоте, а FPV-дрон на высоте работает на больших дальностях, чем на земле. Связанно это с тем, что у земли сигнал частично или полностью перекрывается рельефом местности. В то время как на высоте дальность работы серьезно увеличивается.

Он также считает, что успех применения беспилотных летательных аппаратов в зоне спецоперации напрямую зависит от знаний и опыта работы боевого FPV-расчета в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника. По его словам, в настоящее время в зоне СВО все решает наличие подготовленных специалистов.

ЦКБР базируется в Жуковском. Центр осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов и работает только с силовыми ведомствами.

В новость внесена правка (11:35 мск) - передается с изменениями в подзаголовке и в четвертом абзаце в связи с уточнениями данных спикером.​​​​​ 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация