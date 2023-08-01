Действия танкиста Дугаржапова помогли занять район на угледарском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов подчеркнул, что военнослужащие проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Наводчик-оператор танка танковой бригады группировки младший сержант Ананда Дугаржапов определил местоположение одного из украинских подразделений, что помогло танкистам прорваться на позиции ВСУ и занять район на угледарском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

Он подчеркнул, что военнослужащие группировки "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. По словам начальника пресс-центра, Дугаржапов в ходе наступления на позиции ВСУ на угледарском направлении выполнял задачи по огневому поражению живой силы и техники противника.

"При совершении танкового прорыва через укрепленные позиции противника, которые располагались в лесополосах, лично младшим сержантом Дугаржаповым было определено местоположение одного из подразделений ВСУ и точным огнем уничтожено несколько единиц техники и живая сила противника", - рассказал Чехов.

Начальник пресс-центра отметил, что российским танкистам удалось занять заданный район. "Несмотря на ожесточенное сопротивление, танкистам удалось прорваться на позиции ВСУ и нанести существенный урон противнику, а также занять указанный район", - подчеркнул он.