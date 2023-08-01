Российский генерал-полковник рассказал о выполнении задачи увеличения боевого состава ВДВ

По словам Владимира Шаманова, "дело развития "крылатой пехоты" постепенно делается"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Генеральный штаб ВС РФ постепенно, но неуклонно выполняет поставленную президентом РФ, верховным главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным задачу увеличения боевого и численного состава Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Об этом ТАСС в преддверии Дня ВДВ сообщил бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов.

"Несколько дней назад в зону специальной военной операции для участия в боевых действиях убыл недавно сформированный в составе Тульской 106-й воздушно-десантной дивизии третий по счету 119-й парашютно-десантный полк, - сказал Шаманов. - Это говорит о том, что дело развития "крылатой пехоты" постепенно делается, и Генштаб неуклонно выполняет поставленную верховным главнокомандующим Вооруженными силами России задачу по увеличению боевого и численного состава ВДВ".

Вместе с тем Шаманов сообщил, что пока нет официальной информации о том, определены ли временные рамки реализации принятого несколько лет назад руководством страны решения о воссоздании гвардейской 104-й воздушно-десантной дивизии и 345-го парашютно-десантного полка в составе ВДВ. "Такая информация пока не поступала", - отметил он.

По оценке генерала, вооруженный конфликт на Украине принимает затяжной характер вследствие непрекращающихся поставок Западом вооружений и боеприпасов Киеву. "Все, что поставляется США и их вассалами украинским властям, неуклонно уничтожается нашими войсками, но тем не менее эти поставки увеличивают продолжительность СВО на Украине, и в этом году она, видимо, не закончится, - полагает Шаманов. - Но сколько бы эта спецоперация ни продолжалась, победа в конечном счете будет нами одержана. В этом нет никаких сомнений".