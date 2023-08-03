Рогов сообщил о завершении ВСУ переброски 8 тыс. человек в район Орехова

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", идет их боевое слаживание

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) завершили переброску 8 тыс. военнослужащих в район Орехова и Гуляйполя на запорожском направлении. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Через Павлоград и Днепропетровск это количество боевиков ВСУ прошло в нашу сторону, именно на запорожское направление в район Орехова и Гуляйполя. <...> Сегодня эти 8 тыс. уже там, на участке Орехов - Гуляйполе, сейчас идет боевое слаживание", - сказал Рогов.

Он отметил, что на этом участке линии боевого соприкосновения противник в последнее время бережет бронетехнику. "Экономят очень сильно технику или готовят к чему-то, техника присутствует, но не выходит на боевые позиции, максимум - это работа с закрытых огневых позиций", - добавил Рогов.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ночью российские силы нанесли артиллерией удар по трем штурмовым бригадам ВСУ, которые накапливались для наступления в районе Малой Токмачки и Новопокровки. По его словам, противник потерял практически весь личный состав бригад.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.