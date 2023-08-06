В МО России заявили о мужественном выполнении задач в зоне СВО воинами-железнодорожниками

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Алексей Кузьменков отметил, что личный состав железнодорожных войск показывает образцы организованности и порядка, а также высокие морально-психологические качества при выполнении учебно-боевых задач

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Алексей Кузьменков поздравил военных железнодорожников с профессиональным праздником, 172-й годовщиной образования железнодорожных войск. Он отметил мужество и героизм военнослужащих при выполнении задач в зоне СВО.

Железнодорожные войска - род специальных войск в системе материально-технического обеспечения Вооруженных сил России. Они отвечают за техническое прикрытие, восстановление и строительство железных дорог, наведение и эксплуатацию наплавных ж/д мостов.

"Славная летопись железнодорожных войск неразрывно связана с судьбой армии и флота. Знания, мужество и отвага военных железнодорожников всегда способствовали успехам русского оружия в противостоянии с вооруженным противником. <…> Поистине героически и отважно воины-железнодорожники выполняют боевые задачи в специальной военной операции на Украине, самоотверженно трудятся на строительстве БАМа", - отметил замминистра обороны в своем поздравлении. По его словам, личный состав железнодорожных войск совершенствует профессиональное мастерство, добросовестно выполняет воинский долг, показывает образцы организованности и порядка, высокие морально-психологические качества при выполнении учебно-боевых задач.

Как отметили журналистам в военном ведомстве, в ходе СВО "железнодорожные войска осуществляют техническое прикрытие основных железнодорожных направлений на маршрутах продвижения войск <...>, решают задачи по разминированию и восстановлению разрушенной железнодорожной инфраструктуры, обеспечивая бесперебойное продвижение воинских эшелонов по железным дорогам".

В свою очередь начальник Главного управления железнодорожных войск генерал-лейтенант Олег Косенков в своем поздравлении подчеркнул, что в судьбоносные моменты российской истории военные железнодорожники всегда проявляли мужество, стойкость и высочайший профессионализм при защите Отечества, вносили достойный вклад в укрепление обороноспособности и экономического могущества страны. Получив боевое крещение в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов, железнодорожные войска во всех последующих войнах и военных конфликтах играли важную роль.

"И в наши дни, в ходе проведения специальной военной операции, проявляя решительность и отвагу, личный состав железнодорожных войск с честью выполняет поставленные руководством страны задачи. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить личный состав войск за добросовестное исполнение воинского долга, организованность и порядок в повседневной жизни, высокий профессионализм и творческий подход к делу при проведении мероприятий боевой подготовки", - сказал начальник Главного управления железнодорожных войск.

Железнодорожные войска сегодня

Как отметил Косенков, солдаты и офицеры железнодорожных войск участвовали в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф на железнодорожном транспорте на Сахалине, на станциях Арзамас и Свердловск-Сортировочный, на Чернобыльской АЭС, во время землетрясения в Армении, ликвидировали последствия наводнения в Дальневосточном федеральном округе и Крымске, паводков в Алтайском крае, тушили пожары в центральной России, Иркутской области и Хакасии, оказывали помощь по сбору нефтепродуктов в Керченском проливе.

В Минобороны РФ журналистам рассказали, что за последние годы военными железнодорожниками сдано в постоянную эксплуатацию более 1,5 тыс. км отремонтированных и построенных железных дорог. В частности, в настоящее время железнодорожные войска реконструируют наиболее сложный участок Байкало-Амурской ж/ д магистрали от разъезда Улак до станции Февральск. "Плановые объемы по порученному участку составляют более 7 млн куб. м земляных работ, строительство 111 км нового железнодорожного пути, укладка 118 комплектов стрелочных переводов, строительство 48 мостов и реконструкция 18 водопропускных труб", - уточнили в Минобороны РФ.