"Енот" отразил свыше 400 атак дронов на нефтебазу в Белгороде

Руководитель компании-разработчика станции АО Научно-производственный центр "Электронные вычислительно-информационные системы" Борис Черноярский заявил, что "за полгода в зоне, где стоит нефтебаза, ни одного налета на ту территорию не было"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Свыше 400 налетов украинских беспилотных летательных аппаратов (БЛА) на нефтебазу в Белгороде было отражено при помощи радиолокационной станции (РЛС) "Енот" с 1 февраля 2023 года. Об этом заявил руководитель компании-разработчика АО Научно-производственный центр "Электронные вычислительно-информационные системы" (НПЦ "Элвис") Борис Черноярский.

"С 1 февраля наш комплекс был запущен на нефтебазе в Белгороде. На сегодняшний день было отражено более 400 налетов. За полгода в зоне, где стоит нефтебаза, ни одного налета на ту территорию не было. Все были предотвращены", - заявил Черноярский в ходе конференции "Технологии защиты периметра для объектов промышленности, нефтегазового и топливно-энергетического комплексов. Современные технологии определения и подавления БПЛА".

Также он сообщил, что комплексы НПЦ "Элвис" для подавления БЛА успешно применяются на объектах Туапсе. "С 10 декабря 2022 года в Туапсе установлено два наших комплекса, которые на сегодняшний день отразили более 400 различных налетов. 16 из них были подтверждены представителями Минобороны РФ, Росгвардии и другими силовыми органами. В том числе был успешно отражен налет с использованием БЛА "Стрижи", также много налетов было предотвращено в майские праздники и в последние дни", - добавил Черноярский.

По словам руководителя организации, в числе заказчиков продукции НПЦ "Элвис" "Газпромнефть", "Роснефть", Минобороны РФ, ФСО. "Идет тестовая эксплуатация нашего оборудования 13 аэропортами России. <...> Оборудование зарекомендовало себя как надежное", - подчеркнул специалист.

РЛС "Енот" предназначена для автоматического обнаружения беспилотных летательных аппаратов малого и сверхмалого класса взлетной массой от 250 г. Станция разработана для слежения за обстановкой в радиусе нескольких километров, поиска наземных воздушных или надводных объектов.