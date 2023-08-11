Всевидящее "Око": в чем уникальность дрона "Привет-82"

Уже в начале спецоперации стало понятно, что беспилотные летательные аппараты играют в ней полноценную роль, и различные коптеры, боевые FPV-дроны (first-person view) начали производить многие российские разработчики. Конструкторское бюро "Око", созданное в 2022 году IT-специалистами Андреем Ивановым и Вадимом Жерновым, с самого начала решило перевернуть представление общества о беспилотниках. Почему дрон "Привет-82" шокирует своим внешним видом и какие задачи может выполнять — в материале ТАСС

"Привет" из Северной столицы

Питерское КБ входит в число редких и малочисленных в России производителей аппаратов самолетного типа, причем сверхдешевых и многофункциональных. "У нас сразу появилась идея попробовать делать что-то максимально простое, дешевое, которое можно будет производить в больших количествах, что очень интересовало войска. Сперва были некоторые иллюзии относительно того, что российские квадрокоптеры появятся буквально в первое лето СВО, а крылья-разведчики — в августе 2022 года. Поэтому мы взялись делать более сложную, тяжелую вещь: крылатую ракету для поражения некритической инфраструктуры "Привет-120", — рассказывает Иванов.

По замыслу создателей, новая крылатая ракета, несущая 120-миллиметровую мину, должна была стать чем-то вроде знаменитого ударного беспилотника "Герань", который начал применяться спустя два месяца после создания КБ и сейчас успешно используется Россией в спецоперации. Однако вскоре планы пришлось пересмотреть. Оказалось, что российские производители не в силах столь быстро насытить фронт отечественными разработками. Массово коптеры-камикадзе начали применяться в зоне СВО только к лету 2023 года, говорить о массовом применении беспилотников-разведчиков и вовсе пока не приходится. "Мы тоже переключились на более дешевый и доступный для подразделений беспилотник "Привет-82". Когда мы общались с подразделениями, принимающими участие в СВО, заметили, что у военнослужащих только формируется понимание того, как использовать более тяжелые аппараты. Поэтому мы делаем то, что понятно для всех и требуется прямо сейчас", — подчеркивает Андрей Иванов.

Дрон "Привет-82" © Александр Демьянчук/ ТАСС

Свое название "Око" получило благодаря культовому роману-эпопее Дж. Р.Р. Толкина "Властелин колец". На логотипе конструкторского бюро гигантский огненный глаз, Всевидящее Око Саурона, с помощью которого темный властелин может увидеть любой уголок Средиземья. "Название бюро было идеей Андрея, но я его целиком поддерживаю. Мне кажется, оно очень хорошо отображает то, чем мы занимаемся. То, что делает КБ, можно назвать теми самыми орочьими технологиями, когда сложные устройства делаются из чего-то простого. Так что мы примеряем на себя гордое звание орков", — говорит Вадим Жернов.

Запуск "по бумажке"

Дрон-камикадзе с веселым наименованием "Привет-82" — флагманский продукт конструкторского бюро. Беспилотник предназначен для поражения мелкой, но критически важной инфраструктуры противника. В июне состоялось его первое боевое применение в зоне СВО. Оно же стало успешным: при помощи "Привета-82" был поражен опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Простота применения аппарата — предмет гордости его создателей. "Наше стандартное обучение занимает два дня. При этом пилот коптера пересаживается на наш дрон за пару часов. Очень гордимся тем, что первое боевое применение "Привета-82" было совершено спецназовцем, который не являлся оператором дрона и не имел специальной подготовки", — отмечает Жернов.

При запуске беспилотника использовалась авторская технология "подхват", разработанная КБ "Око". Старт аппарата производился из тыла за 12 км от цели, а "подхват" осуществлял оператор, который наносил поражение. "Самым показательным здесь является то, что расчет, который запускал "Привет-82", никогда не управлял аппаратом. Люди только читали инструкцию", — подчеркивает Андрей Иванов.

Фюзеляж беспилотника сделан из неокрашенной фанеры. Разработчики не раз сталкивались с тем, что внешний вид "Привета-82" приводит неподготовленных людей в замешательство. "Бывало, что для показов наши аппараты специально красили, потому что большинство привыкло к красивым беспилотникам благородного серого цвета, как турецкие "Байрактары". У людей возникает ступор, когда они видят "Привет-82", сделанный из фанеры и имеющий соответствующий цвет", — рассказывает Вадим Жернов.

© Александр Демьянчук/ ТАСС

При этом все беспилотники, которые отправляются в зону СВО, выглядят как обычная некрашеная фанера. "Военнослужащих условности не волнуют", — говорят разработчики. Однако выставочным образцам "Привета-82" все же приходится придавать лоск при помощи краски — чтобы не шокировать обывателей. "Даже по меркам мира беспилотников КБ "Око" довольно специфично. Когда вы приезжаете на показы предприятий, там много красивых дорогих микроавтобусов с красивыми дорогими беспилотниками, и обычно мы довольно сильно контрастируем видом наших автомобилей, беспилотников и нас самих", — шутит Жернов.

Название "Привет" для линейки дронов КБ "Око" было выбрано в те времена, когда в стране появлялось много проектов беспилотников с претенциозными названиями. "Все эти названия вроде "Архангел" плохо сочетались с тем, что на самом деле происходит. А поскольку мы делали крылатую ракету, что-то вроде маленькой "Герани", то хотели найти соответствующее, веселое и запоминающееся название: передать "Привет" противнику. Нам хотелось уйти от темы тяжелых героических вещей, которые связаны с культом победы, сделать проект более живым. Реальные люди воюют в реальном мире", — заявил Андрей Иванов.

Цифра "82" в названии беспилотника — отсылка к 82-й минометной мине, которая на тот момент показалась разработчикам наиболее интересной из готовых боеприпасов. У предприятия нет лицензии на производство оружия, работать в системе гособоронзаказа оно не может, беспилотники от КБ "Око" поставляются без боевых частей. "Привет-82" может нести линейку боеприпасов РПГ — от старой доброй "морковки" до термобарического боеприпаса, который в два раза тяжелее. Последнее применение произошло с инженерным кумулятивным боеприпасом КЗ-6, аналогичный боеприпас применяется в "Ланцете". "Минобороны РФ хочет стандартизации боеприпаса, и мы, в принципе, готовы идти в эту сторону. Это правильно, потому что, когда приделываются боеприпасы на местах, это несет определенную опасность для расчета и того, кто его монтирует", — отметил Вадим Жернов.

Заявки от подразделений

В зону СВО на данный момент поставлено 24 дрона "Привет-82". В ближайшем будущем их число может серьезно возрасти. Заявки на дроны, полученные от российских подразделений, исчисляются сотнями. "Привет-82" прошел апробацию в Главном управлении инновационного развития Минобороны РФ. У министерства есть заявки на то, чтобы подразделениям были поставлены наши птицы. Таких заявок несколько сотен. В данный момент мы полагаем, что решается вопрос о закупке, но это исключительно предположение. Нет ни контракта, ни понимания, будет ли он заключен. Нас регулярно спрашивают подразделения, когда мы пришлем аппараты, но пока ответить им нечего", — отмечает Жернов.

Еще недавно стоимость дрона составляла 110 тыс. рублей, теперь же она возросла до 150 тыс. В значительной степени цена дрона привязана к курсу доллара, поскольку при его производстве используются китайские чипы и батареи. "Это все еще низкий ценник и, в принципе, сопоставимый со стоимостью коптера. Но коптер и "Привет-82" — это разные инструменты под разные задачи", — отмечают в КБ "Око".

По словам разработчиков, каждый борт "Привет-82" сейчас является огромной ценностью для подразделений. В стандартный комплект входит шесть дронов, и военнослужащие не желают тратить их впустую. Дрон от КБ "Око" стандартно применяется на дистанции 8–10 км от цели, тогда как подавляющее большинство других коптеров ограничены дальностью 3–5 км. По словам разработчиков, у большинства российских подразделений еще не выработана схема применения беспилотников с подобной дальностью и на ее выработку понадобится время.

© Александр Демьянчук/ ТАСС

"Когда у вас всего шесть самолетов и это одно из немногих средств поражения цели на другом берегу Днепра, то для вас каждый беспилотник, каждое применение становятся большой ценностью. В основном сейчас подразделения знакомятся с дроном, учатся им пользоваться. Происходит достаточно большое количество полетов наших дронов в зоне СВО, но они являются тестовыми или учебными. Несколько подразделений разрабатывают тактику применения "Привета-82". Этот аппарат не похож на то, что они видели раньше. Мы — нечто другое", — говорит Жернов. По словам разработчиков, еще одно важнейшее преимущество нового дрона-камикадзе заключается в способности преодолеть средства радиолокационной борьбы (РЭБ) противника.

Планы и мечты

Путь небольшого частного предприятия в России отнюдь не устлан розами. Вся деятельность КБ "Око" осуществляется за собственный счет — на деньги, которые зарабатываются продажей беспилотников. "В данный момент для нас основной проблемой является финансирование", — говорит Андрей Иванов.

Иногда разработчикам помогают абсолютно незнакомые люди, например подписчики в соцсетях. Один из них по собственной инициативе закупил для КБ несколько очень дорогих видеокамер и выслал по почте. "Такая помощь для нас очень важна, потому что ресурсов для экспериментов, чтобы покупать, перебирать, пробовать, будет ли работать или не будет, достаточно мало", — подчеркнул Андрей Иванов. Камеры предназначаются для новой разработки "Око" — разведывательной модификации "Привета-82", которая уже была протестирована в зоне СВО. После доработки видеокамеры аппарат пойдет в серию.

© Александр Демьянчук/ ТАСС

Еще один яркий пример произошел зимой, во время полевых испытаний. "Испытывать сложно: снег, поле, машина туда не заезжает. Долгое время мы приезжали испытываться на одно и то же место, ставили катапульту на дорогу. Однажды приехали в очередной раз и увидели расчищенную площадку под старт. Просто местный тракторист, расчищая дорогу, взял и сделал нам удобно. Это было очень трогательно", — рассказывает Вадим Жернов.

На данный момент в штате КБ 10 человек, у бюро есть планы по расширению производства. "Вырасти в большое взрослое конструкторское бюро — это наша цель. Если мы этого добьемся, то это будет успех в нашем понимании. В дальнейшем хотели бы делать большие беспилотники, возможно, когда-то замахнуться уже на пилотируемую авиацию. Как минимум стать чем-то похожим на "Байрактар". Но это мечта", — говорит Андрей Иванов.

Из ближайших крупных задач КБ — доработать проект "Привет-120". Кроме того, в этом году "Око" впервые примет участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2023", который пройдет с 14 по 20 августа в подмосковном парке "Патриот". "В рамках форума будет проведен демонстрационный полет "Привета-82". Также будет показан прототип крылатой ракеты "Привет-120", — сообщили представители бюро.

Екатерина Адамова