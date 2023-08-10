10 августа, 17:31,
обновлено 10 августа, 17:51
Военная операция на Украине

В ВГА Харьковской области сообщили, что ВС РФ осталось несколько километров до Купянска

Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС

По словам главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева, российские силы занимают позиции ВСУ и выравнивают линию обороны на купянском направлении

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские силы занимают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выравнивают линию обороны на купянском направлении, до Купянска им остались считанные километры, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в эфире "Соловьев. Live".

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Уже считанные километры, - сказал он, отвечая на вопрос, сколько осталось до Купянска. - Занимаются более удобные позиции под определенными населенными пунктами, где еще вчера были украинские позиции. На их контратаках они получают отпор, наши военные занимают их позиции и, в зависимости от удобства расположения, формируется и выравнивается линия обороны".

Он отметил хорошую динамику продвижения российских сил. "Я уверен, что в ближайшее время выровняется линия фронта для масштабного наступления на Харьков", - добавил Ганчев. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация