В ВГА Харьковской области сообщили, что ВС РФ осталось несколько километров до Купянска

По словам главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева, российские силы занимают позиции ВСУ и выравнивают линию обороны на купянском направлении

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские силы занимают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выравнивают линию обороны на купянском направлении, до Купянска им остались считанные километры, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в эфире "Соловьев. Live".

"Уже считанные километры, - сказал он, отвечая на вопрос, сколько осталось до Купянска. - Занимаются более удобные позиции под определенными населенными пунктами, где еще вчера были украинские позиции. На их контратаках они получают отпор, наши военные занимают их позиции и, в зависимости от удобства расположения, формируется и выравнивается линия обороны".

Он отметил хорошую динамику продвижения российских сил. "Я уверен, что в ближайшее время выровняется линия фронта для масштабного наступления на Харьков", - добавил Ганчев.