16 августа, 02:05
"Армия-2023"

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что компания в 2023 году заняла новые ниши мирового рынка

По словам гендиректора предприятия Александра Михеева, военно-техническое сотрудничество с другими странами позволяет предприятиям ОПК РФ получать новые компетенции

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Акционерное общество "Рособоронэкспорт" в текущем году заняло новые для себя ниши мирового рынка. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Александр Михеев.

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"В 2023 году после оформления разрешительных экспортных документов на ряд образцов мы заняли новые для себя сегменты мирового рынка. Например, подводный беспилотник "Клавесин-1РЭ", способный работать как в тропических, так и арктических условиях, уверенно поднимается в рейтинге в своей нише", - сказал Михеев.

По его словам, военно-техническое сотрудничество с другими странами позволяет предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса получать новые компетенции, которые, в свою очередь, помогают создавать образцы вооружения и техники для насыщения внутреннего рынка.

Михеев добавил, что благодаря глобальному сотрудничеству и совместным разработкам "Рособоронэкспорт" идет в ногу со временем. "Совместные разработки перспективных образцов с иностранными заказчиками, глобальная кооперация - наш отклик на запрос нового мирового тренда. Через развитие национальной оборонной промышленности и трансфер технологий наши партнеры стремятся к достижению стратегической автономии", - сказал глава "Рособоронэкспорта".

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

Теги:
РоссияМихеев, Александр Александрович"Армия-2023"
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