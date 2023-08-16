Инфекционный НИИ Сухопутных войск США привлекался к биологическим программам на Украине

Как сообщили в МО РФ, Белый дом, пытаясь снять озабоченности мировой общественности относительно своей незаконной деятельности в биологической сфере, создает новую госструктуру

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Научно-исследовательский институт инфекционных болезней Сухопутных войск США привлекался к американским биологическим программам на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Кириллов уточнил, что Белый дом, пытаясь снять озабоченности мировой общественности относительно своей незаконной деятельности в биологической сфере, создает новую госструктуру. Он добавил, что главенствующую роль в военно-биологической программе будет играть институт инфекционных болезней, который возглавляет полковник Констанция Дженкинс. Он был создан в Форт-Детрике на базе объекта по разработке биооружия и имеет в своем составе биолабораторию с максимальным уровнем биологической изоляции (BSL-4), является основной частью созданной Пентагоном системы глобального контроля за биологической обстановкой (EIDSS).

"Документы, полученные в ходе специальной военной операции, свидетельствуют о том, что данное учреждение принимает непосредственное участие в сборе опасных патогенов в различных регионах мира, испытании незарегистрированных препаратов, а также реализации программ двойного назначения по заказам Управления по снижению угрозы Минобороны США (ДИТРА). Институт инфекционных болезней Сухопутных войск США привлекался к биологическим программам США на Украине", - сказал Кириллов на брифинге.

Кириллов добавил, что представители института активно вели проекты под кодовым названием UP-1 и UP-8. "В рамках этих проектов изучалась возможность использования членистоногих для распространения риккетсий, вируса клещевого энцефалита, а также возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов", - уточнил он.

Представители института активно работают в Южной Америке, Африке, Закавказье, Юго-Восточной Азии. Для этого используется лабораторная база подразделений Медицинского научного центра ВМС и института Сухопутных войск США имени Уолтера Рида, отметил Кириллов.