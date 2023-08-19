Более 15 тыс. экспертов приняли участие в 260 мероприятиях форума "Армия-2023"

Среди них было более 3 тыс. специалистов высшей квалификации

КУБИНКА /Московская область/, 19 августа. /ТАСС/. Свыше 15 тыс. специалистов приняли участие в более чем 260 мероприятиях, которые прошли в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в рамках шестидневной научно-деловой программы международного военно-технического форума "Армия-2023", сообщили в Минобороны России.

"Обширная научно-деловая программа форума включала в себя 260 мероприятий: 182 круглых стола, 24 брифинга, 33 конференции, 21 межведомственное заседание. В 2023 году в рамках научно-деловой программы приняли участие 1 023 доктора и 2 132 кандидата наук. В этом году в качестве организаторов научно-деловой программы форума выступили 66 органов военного управления министерства обороны совместно с подчиненными вузами и научно-исследовательскими организациями, а также 56 организаций других министерств и ведомств", - сообщили в ведомстве.

В итоговом совещании выступил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук, в заседании приняли участие заместитель председателя Военно-научного комитета ВС РФ генерал-майор Владислав Черкасов, советник министра обороны Андрей Ильницкий, замначальника Главного управления инновационного развития МО РФ Юрий Веселов, исполнительный директор АО "Международные конгрессы и выставки" Артур Байрамов. Активное участие в программе приняли главкоматы видов и командования родов войск, Главное военно-медицинское управление, военный инновационный технополис "ЭРА", коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и другие.

"Всего за время форума в мероприятиях научно-деловой программы приняли участие свыше 15 тыс. человек. Из них более 3 тыс. специалистов высшей квалификации", - добавили в Минобороны.

Научно-технический задел для перспективных вооружений

Научно-деловая программа "Армии-2023" была призвана привлечь широкое научное и экспертное сообщества к обсуждению вопросов обеспечения военной безопасности и выработке предложений по направлениям их решения, определить приоритетные направления развития военной науки, техники и технологий в интересах создания научно-технического задела для перспективных и модернизации существующих вооружений, способствовать совершенствованию порядка и условий внедрения инноваций, технологий и материалов в существующие и перспективные образцы военной техники.

"В период проведения форума на базе гостиничного комплекса "ПСБ Патриот" прошла 11-я Московская конференция по международной безопасности. 18 августа впервые в Белоруссии состоялся 2-й Международный антифашистский конгресс. В конгресс-центре КВЦ "Патриот" было проведено пленарное заседание с организацией видео-конференц-связи с основной площадкой конгресса", - отметили в ведомстве.

Также мероприятия НДП прошли на площадках Главного выставочного комплекса, конгресс-центра, аэродрома Кубинка, Военного духовно-просветительского центра при Главном храме Вооруженных сил РФ, гостиницы ПСБ, музея военно-строительного комплекса, техцентра танкового музея, демонстрационных павильонах концерна "Калашников", госкорпорации "Ростех" и ОСК.

Программа научно-деловых мероприятий предусматривала рассмотрение актуальных вопросов по медицине, робототехнике, искусственному интеллекту, беспилотной авиации, отечественной электронной компонентной базе, информатике и вычислительной техники, другим направлениям. Дополнили научно-деловую программу серия деловых мероприятий военного иннограда, включающую в себя конференцию "Военный инновационный технополис "ЭРА".

Кроме того, в рамках чемпионата "Дронбиатлон" состоялась конференция "Беспилотная авиация - технологии двойного назначения в условиях войны и мира". На мероприятии обсудили перспективы развития и применения беспилотников с учетом опыта спецоперации, а также совершенствования методик подготовки операторов дронов.

В торжественной церемонии награждения лауреатов научно-деловой программы были вручены главные призы за лучшее мероприятие научно-деловой программы форума "Армия-2023", в их числе пять представителей от Минобороны России и внешних организаций. По итогам программы Главное управление инновационного развития Минобороны России издаст сборник докладов научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2023".