В рамках форума "Армия-2023" провели военно-историческую реконструкцию Курской битвы

Она получила название "Жаркое лето 43-го… Огненная дуга"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 19 августа. / ТАСС/. Масштабная военно-историческая реконструкция "Жаркое лето 43-го… Огненная дуга", посвященная 80-й годовщине Курской битвы, прошла в музейном комплексе под открытым небом "Поле Победы" в рамках форума "Армия-2023". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Память героев Курской битвы почтили в Музейно-храмовом комплексе ВС РФ Минобороны России. Посетителям МВТФ "Армия-2023" представилась возможность стать зрителями масштабной исторической реконструкции боя в музейном комплексе под открытым небом "Поле Победы", - сообщили в оборонном ведомстве.

50-дневное сражение стало переломным во всей Великой Отечественной войне. Погружение в события тех лет стало возможным благодаря реконструкторам военно-исторических клубов Москвы, Московской, Калужской, Орловской, Смоленской и Тульской областей. "В представлении участвовала историческая техника и авиация. Особой реалистичности добавляли шумовые и пиротехнические эффекты", - заявили в Минобороны РФ.

Курская битва (битва на Курской дуге), продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Она также была одним из самых крупных столкновений вооруженных сил СССР и Германии. В ней участвовали около 4 млн человек с обеих сторон, более 10 тыс. танков и 11 тыс. самолетов. После этой битвы стратегическую инициативу перехватила антигитлеровская коалиция.