МО РФ сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили 23 украинских беспилотника

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также сбита противорадиолокационная ракета HARM

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, ракету HARM и сбили 23 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также сбита противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новопетриковка, Зайцево, Яковлевка, Павловка, Семигорье Донецкой Народной Республики, Токмак Запорожской области, Каменка, Новоалексеевка Херсонской области и Лисичанск Луганской Народной Республики", - сказал он.

По словам генерал-лейтенанта, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 461 самолет, 246 вертолетов, 5 877 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11 409 танков и других боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 951 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 12 334 единицы специальной военной автомобильной техники.