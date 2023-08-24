МО РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ в районах Работино и Успеновки на Запорожье

По данным военного ведомства, ВСУ потеряли на запорожском направлении более 110 военнослужащих

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за сутки отразили пять атак противника в районе Работино и Успеновки в Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении активными и слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии, в течение суток отражено пять атак противника в районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области", - сказал он.

По словам Конашенкова, "потери противника на запорожском направлении составили более 110 украинских военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также 4 артиллерийские системы М777 производства США".