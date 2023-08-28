Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ в районе Работина и Вербового

По данным ведомства, отражены семь атак

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские военные отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина и Вербового в Запорожской области.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - сказал он.