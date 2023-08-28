28 августа, 09:56,
обновлено 28 августа, 10:05
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ в районе Работина и Вербового

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

По данным ведомства, отражены семь атак

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские военные отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина и Вербового в Запорожской области.

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Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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