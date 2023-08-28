28 августа, 11:18
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о подавлении нескольких огневых точек ВСУ под Ясиноватой

Украинская армия из этих точек также вела обстрелы других ближайших населенных пунктов, сообщил советник врио главы республики Ян Гагин

ДОНЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Силы РФ за выходные подавили несколько огневых точек украинской армии, откуда велись обстрелы Ясиноватой и ближайших населенных пунктов. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

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"Выходные для ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) на авдеевском направлении были непростыми. Российские силы подавили сразу несколько огневых точек противника, откуда в том числе велись хаотичные обстрелы Ясиноватой и ее окрестностей", - сказал Гагин.

Украинские войска регулярно ведут огонь по Донецку, Макеевке, Ясиноватой и окрестностям со стороны Авдеевки. 

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