В ДНР сообщили о подавлении нескольких огневых точек ВСУ под Ясиноватой

Украинская армия из этих точек также вела обстрелы других ближайших населенных пунктов, сообщил советник врио главы республики Ян Гагин

ДОНЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Силы РФ за выходные подавили несколько огневых точек украинской армии, откуда велись обстрелы Ясиноватой и ближайших населенных пунктов. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Выходные для ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) на авдеевском направлении были непростыми. Российские силы подавили сразу несколько огневых точек противника, откуда в том числе велись хаотичные обстрелы Ясиноватой и ее окрестностей", - сказал Гагин.

Украинские войска регулярно ведут огонь по Донецку, Макеевке, Ясиноватой и окрестностям со стороны Авдеевки.