Командующий ТОФ принял участие в праздновании 78-й годовщины окончания Второй мировой

Участники памятного митинга возложили венки и цветы к Вечному огню мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина принял участие в памятном митинге, посвященном 78-й годовщине окончания Второй мировой войны, сообщили в пресс-службе флота. Торжественное мероприятие состоялось во Владивостоке у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" на Корабельной набережной.

"Участники памятного митинга возложили венки и цветы к Вечному огню мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота", после чего состоялось прохождение торжественным маршем", - говорится в сообщении.

"Прошло 78 лет, и снова в нашем Азиатско-Тихоокеанском регионе поднимают головы противники России, <…> путем санкций и помощи нацистскому режиму Украины оказывают давление на Российскую Федерацию. Но мы и здесь победим", - заявил Лиина.

В мероприятии также приняли участие члены Военного совета ТОФ, представители правительства края и города, ветераны Военно-морского флота, воспитанники Нахимовского военно-морского училища и юнармейцы.

О памятной дате

В июне этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому День воинской славы 3 сентября был объявлен Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год).