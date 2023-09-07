МО РФ сообщило об уничтожении украинской пусковой установки ЗРК С-300ПС на Запорожье

По данным военного ведомства, также уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ в ДНР

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации за сутки уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, а также два полевых склада боеприпасов противника в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Любимовка Запорожской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС. В районах населенных пунктов Красное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожены полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.