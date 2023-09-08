В войска России поставили очередную партию новых и прошедших капремонт БМП-3 с допзащитой

В пресс-службе "Курганмашзавода" пояснили, что таких машин стали производить в 30 раз больше, чем в прошлом году

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Предприятие "Курганмашзавод" (КМЗ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) поставило в войска партию новых и прошедших капитальный ремонт боевых машин пехоты БМП-3, оснащенных дополнительной защитой. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"ПАО "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") отправил Минобороны РФ очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта", - сообщили там.

Как отметили в холдинге, в комплектацию каждой машины входят комплекты дополнительной защиты (КДЗ) в виде решеток и бронеэкранов.

"Сегодня их производится в 30 раз больше, чем в прошлом году. Кроме комплектации серийных машин, КДЗ поставляется в рамках ГОЗ головному заказчику как отдельное изделие", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе холдинга добавили, что "Курганмашзавод" с января по август выпустил на 120% больше боевых машин пехоты БМП-3, чем за весь 2022 год.

"За восемь месяцев текущего года "Курганмашзавод", включая волгоградскую площадку, уже превысил годовой объем 2022-го по выпуску боевых машин на 120%", - отмечается в сообщении об отправке в войска очередной партии новых и прошедших капитальный ремонт БМП-3.

Боевая машина пехоты БМП-3 разработана во второй половине 1980-х годов в Специальном конструкторском бюро машиностроения, изготовитель - КМЗ. Вместимость - три члена экипажа и до семи десантников. Плавающая машина вооружена пушкой калибра 100 мм (с возможностью запуска управляемых ракет) и тремя (спаренный и два курсовых) пулеметами калибра 7,62 мм. Масса - 18,7 т, скорость по шоссе - 70 км/ч. Состоит на вооружении с 1987 года.