9 сентября, 10:06,
обновлено 9 сентября, 10:27
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении трех беспилотников, пытавшихся атаковать Крымский мост

© Минобороны России

Также уничтожены четыре быстроходных катера с десантными группами ВСУ общей численностью до 50- украинских военнослужащих

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Корабли Черноморского флота (ЧФ) за прошедшую неделю уничтожили три безэкипажных полупогружных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся атаковать Крымский мост.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост. Кроме того, самолетами морской авиации в акватории Черного моря западнее полуострова Крым были уничтожены четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 50- украинских военнослужащих", - говорится в сообщении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация