В МО РФ сообщили об уничтожении трех беспилотников, пытавшихся атаковать Крымский мост

Также уничтожены четыре быстроходных катера с десантными группами ВСУ общей численностью до 50- украинских военнослужащих

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Корабли Черноморского флота (ЧФ) за прошедшую неделю уничтожили три безэкипажных полупогружных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся атаковать Крымский мост.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост. Кроме того, самолетами морской авиации в акватории Черного моря западнее полуострова Крым были уничтожены четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 50- украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.