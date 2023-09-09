В МО РФ сообщили об уничтожении за неделю МиГ-29 и Ми-8 ВСУ

Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожено и подавлено 247 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 23 в западных регионах РФ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации за прошедшую неделю сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожили пусковые установки ЗРК С-300ПС. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России, средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, а также уничтожены пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС в районе населенного пункта Любимовка Запорожской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на огневом поражении живой силы ВСУ, недопущении высадки на острова в русле реки Днепр, а также ведении контрбатарейной борьбы. В ходе выполнения боевых задач предотвращена попытка высадки десанта противника в районе острова Тендровская коса. Кроме того, за неделю уничтожены пять украинских диверсионно-разведывательных групп. На данном направлении уничтожено до 355 украинских военнослужащих ВСУ, танк, 32 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии.

Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост. Кроме того, самолетами морской авиации в акватории Черного моря западнее полуострова Крым были уничтожены четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ, общей численностью до 50 украинских военнослужащих.

Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю уничтожено и подавлено 247 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 23 в западных регионах РФ. Кроме того, перехвачено 49 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM, а также одна противорадиолокационная ракета HARM.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 467 самолетов, 248 вертолетов, 6 540 беспилотных летательных аппаратов, 436 зенитных ракетных комплексов, 11 742 танка и другие боевые бронированные машины, 1 149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 306 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 840 единиц специальной военной автомобильной техники.