Минобороны РФ сообщило об огромных потерях ВСУ в Опытном

По данным ведомства, российские военные уничтожают живую силу и технику ВСУ при отражении попыток противника прорваться и закрепиться

ПОСЕЛОК ОПЫТНОЕ /ДНР/, 12 сентября. /ТАСС/. Штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут огромные потери и, невзирая на распространяемые заявления, продвинуться и закрепиться в поселке Опытное Донецкой Народной Республики (ДНР) не могут. Как сообщили в Минобороны России, российские военные уничтожают живую силу и технику ВСУ при отражении попыток противника прорваться и закрепиться.

"Военнослужащие 1-го армейского корпуса (АК) Вооруженных сил Российской Федерации уничтожают живую силу и технику ВСУ при отражении попыток штурмовых отрядов ВСУ прорваться и закрепиться в поселке Опытное ДНР. Штурмовые подразделения ВСУ несут огромные потери и, невзирая на распространяемые заявления, продвинуться и закрепиться в Опытном не могут", - сказали в военном ведомстве.

В МО РФ уточнили, что передвижение ВСУ выявляются разведкой и операторами БПЛА, по штурмовикам наносятся удары артиллерии. "Подразделения 1-го АК уверено отражают атаки боевиков ВСУ и удерживают населенный пункт", - добавили в Минобороны.

Также российское военное ведомство опубликовало кадры подтверждения контроля над поселком и работы подразделений в Опытном. На кадрах слышны звуки работы артиллерии, бронетехники.

Как заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), потери Украины с начала контрнаступления составили 71, 5 тыс. человек, а результатов у него нет. По его словам, Киев потерял уже 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса.