Корабль Северного флота "Иван Грен" прибыл в Архангельск с трофейной техникой на борту

В грузовом трюме демонстрируется подбитая в боях бронетехника Вооруженных сил Украины

АРХАНГЕЛЬСК, 15 сентября. /ТАСС/. Большой десантный корабль Северного флота "Иван Грен" пришел в Архангельск с выставкой трофейной техники Вооруженных сил Украины на борту. Об этом сообщила пресс-служба администрации Архангельской области.

"Военное судно прибыло в рамках патриотической акции Министерства обороны РФ "Сила в правде". В течение трех дней на его борт смогут подняться все желающие, - сказано в распространенном сообщении. - В грузовом трюме "Ивана Грена" демонстрируется подбитая в боях бронетехника Вооруженных сил Украины, захваченная в ходе специальной военной операции. Также там экспонируются трофейные образцы украинской националистической литературы и атрибутики".

"Иван Грен" пришвартован у причала Морского-речного вокзала Архангельска. На берегу военных моряков встречали представители региональных и городских властей, личный состав парадных расчетов территориального гарнизона, кадеты Архангельского морского кадетского корпуса, активисты патриотического движения "Юнармия".

Жители и гости города смогут посетить большой десантный корабль с 15 по 17 сентября. В эти дни будут проходить экскурсии. 18 сентября "Иван Грен" отправится в Мурманскую область, где 21 сентября акция "Сила в правде" завершится на главной базе Северного флота - Североморске.