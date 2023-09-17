Проявившим героизм при выполнении боевых задач в зоне СВО военным вручили награды

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Более 60 военнослужащих Центрального военного округа, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО), получили ведомственные награды. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.
"Медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" II степени военнослужащим вручили представитель командования группировки "Центр" и командир подразделения. Всего награды получили более 60 военнослужащих", - сказали в военном ведомстве.
Торжественная церемония награждения военнослужащих прошла в тыловом районе СВО. "Сегодня награждали за боевое отличие личный состав нашего батальона. Рад, что нас награждают, не забывают", - отметил стрелок с позывным Вжик.
Кроме того, для поздравления к военнослужащим с концертом приехал коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски военного округа.
Президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в октябре 2022 года своим указом предоставил право командующим группировками российских войск вручать в районах боевых действий награды бойцам, наиболее отличившимся при выполнении задач специальной военной операции.