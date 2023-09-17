17 сентября, 02:04
Военная операция на Украине

Проявившим героизм при выполнении боевых задач в зоне СВО военным вручили награды

© Минобороны России

Медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" II степени получили 60 военнослужащих группировки "Центр"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Более 60 военнослужащих Центрального военного округа, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО), получили ведомственные награды. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

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"Медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" II степени военнослужащим вручили представитель командования группировки "Центр" и командир подразделения. Всего награды получили более 60 военнослужащих", - сказали в военном ведомстве.

Торжественная церемония награждения военнослужащих прошла в тыловом районе СВО. "Сегодня награждали за боевое отличие личный состав нашего батальона. Рад, что нас награждают, не забывают", - отметил стрелок с позывным Вжик.

Кроме того, для поздравления к военнослужащим с концертом приехал коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски военного округа.

Президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в октябре 2022 года своим указом предоставил право командующим группировками российских войск вручать в районах боевых действий награды бойцам, наиболее отличившимся при выполнении задач специальной военной операции. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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