Минобороны РФ сообщило о перехвате пяти ракет систем HIMARS

Кроме того, уничтожены и подавлены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов, отметили в ведомстве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили пять ракет системы HIMARS, сообщили в министерстве обороны России.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены и подавлены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в Минобороны.

Уточняется, что беспилотники были перехвачены и подавлены в районах населенных пунктов Спорное Донецкой Народной Республики, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Мирное, Пролетарское, Скелеватое Запорожской области и Коханы Херсонской области.

В Минобороны РФ проинформировали, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 472 самолета и 249 вертолетов противника, 6 865 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 931 танк и других боевых бронированных машин, 1 151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6 426 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 121 единица специальной военной автомобильной техники.