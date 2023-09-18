18 сентября, 19:00

В МО РФ сообщили об опасном сближении MQ-9 проамериканской коалиции с Су-35 в Сирии

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 проамериканской коалиции опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль северной границы Сирии. Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"18 сентября в 08:00 на высоте около 7 000 метров произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет по контролю воздушного пространства Сирийской Арабской Республики западнее реки Евфрат", - заявил Кулить.

По его словам, российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения. 

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© Информационное агентство ТАСС
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