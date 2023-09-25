Силы Тихоокеанского флота завершили тактические учения в Арктике

Маневры проходили под командованием адмирала Военно-морского флота Николая Евменова

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Силы Тихоокеанского флота завершили тактические учения "Финвал-2023" по защите коммуникаций Северного морского пути под командованием адмирала Военно-морского флота (ВМФ) Николая Евменова. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На северо-востоке России завершились тактические учения войск и сил Тихоокеанского флота "Финвал-2023" под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. В них приняли участие порядка десяти тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники, в том числе надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", - говорится в сообщении.

По словам Евменова, обеспечению безопасности Арктики и защите важнейшей транспортной артерии Северного морского пути уделяется приоритетное внимание. "Арктику не напрасно называют мировой кладовой по количеству запасов энергоносителей и полезных ископаемых. И наша главная задача - обеспечить безопасную экономическую деятельность России в этом регионе. Поэтому подобные учения мы проводим и будем проводить регулярно на постоянной основе. Силы и средства для этого у нас есть", - сказал он.