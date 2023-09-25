25 сентября, 07:36
Военная операция на Украине

Рогов сообщил об освобождении села Орехово-Василевка

Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", освобождение населенного пункта значительно улучшает тактические позиции сил РФ на этом участке фронта

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Российские силы выбили подразделения украинской армии из населенного пункта Орехово-Василевка, расположенного к северо-западу от города Артемовска (украинское название - Бахмут) в ДНР. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"На северном фланге артемовского направления русские воины выбили боевиков ВСУ из населенного пункта Орехово-Василевка. Проводя атаку, наши ребята застали нацистов врасплох - те не ожидали штурма и были вынуждены бежать", - написал он в Telegram-канале.

По словам Рогова, освобождение населенного пункта значительно улучшает тактические позиции сил РФ на данном участке фронта.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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