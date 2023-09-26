Шойгу заявил, что действия Запада в Киеве подталкивают Украину к самоуничтожению

Киев продолжает кидать необученных солдат в бессмысленные штурмы, отметил глава Минобороны РФ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. США и их союзники продолжают вооружать ВСУ, а Киев - кидать необученных солдат в бессмысленные штурмы, несмотря на отсутствие результатов контрнаступления. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии МО РФ.

"Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов так называемого контрнаступления, западные кураторы Украины не отступают от своего бесчеловечного принципа "оружие как путь к миру". США и их союзники продолжают вооружать Вооруженные силы Украины, а киевский режим - кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой. Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению", - сказал он.