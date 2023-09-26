26 сентября, 10:13,
обновлено 26 сентября, 10:18

Шойгу: РФ проводит учения на Дальнем Востоке на фоне развития США военных блоков в АТР

По словам министра обороны, в июне состоялось оперативное учение Тихоокеанского флота

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки взяли курс на развитие блоков AUKUS и QUAD в Азиатско-Тихоокеанском регионе, РФ проводит учения на Дальнем Востоке для обеспечения постоянной готовности защищать свои интересы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Для усиления своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вашингтон взял курс на развитие военных блоков, таких как AUKUS и QUAD. Для обеспечения постоянной готовности к защите национальных интересов войска Восточного военного округа наращивают мероприятия оперативной и боевой подготовки", - сказал он в ходе заседания коллегии военного ведомства.

По словам Шойгу, в июне состоялось оперативное учение Тихоокеанского флота, к которому привлекалось более 60 кораблей и судов обеспечения, в июле было проведено учение "Север. Взаимодействие-2023" совместно с Китаем, а в этот понедельник завершилось учение "Финвал-2023" под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом РФ Николая Евменова. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичСШАРоссия
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