Песков переадресовал в Минобороны вопросы насчет участия кубинцев в СВО

Пресс-секретарь президента РФ сказал, что этот вопрос касается боевых действий

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил задавать министерству обороны вопросы насчет участия граждан Кубы в специальной военной операции.

"Здесь все-таки скорее вопрос, который может иметь отношение к министерству обороны, - он касается боевых действий. Поэтому я здесь не могу ничего ответить", - сказал он в беседе с журналистами, отвечая на вопрос по этой теме.

Корреспонденты также сослались на высказывания родственников таких кубинцев о том, что их якобы могли привлечь к участию в СВО обманом. "Здесь вряд ли можно комментировать, отвечая на фразу "некоторые члены семей". Здесь нужно говорить конкретно: кто, когда, кому что обещал. Каких-то обобщающих формулировок здесь быть не должно, ибо это неуместно", - подчеркнул в ответ представитель Кремля.

"Если появится информация о том, кто конкретно кому обещал, кто и как был обманут, то, безусловно, мы внимательно к этому отнесемся", - пообещал он.