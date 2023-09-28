28 сентября, 10:31,
обновлено 28 сентября, 11:14
Военная операция на Украине

Песков переадресовал в Минобороны вопросы насчет участия кубинцев в СВО

Пресс-секретарь президента РФ сказал, что этот вопрос касается боевых действий

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил задавать министерству обороны вопросы насчет участия граждан Кубы в специальной военной операции.

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"Здесь все-таки скорее вопрос, который может иметь отношение к министерству обороны, - он касается боевых действий. Поэтому я здесь не могу ничего ответить", - сказал он в беседе с журналистами, отвечая на вопрос по этой теме.

Корреспонденты также сослались на высказывания родственников таких кубинцев о том, что их якобы могли привлечь к участию в СВО обманом. "Здесь вряд ли можно комментировать, отвечая на фразу "некоторые члены семей". Здесь нужно говорить конкретно: кто, когда, кому что обещал. Каких-то обобщающих формулировок здесь быть не должно, ибо это неуместно", - подчеркнул в ответ представитель Кремля.

"Если появится информация о том, кто конкретно кому обещал, кто и как был обманут, то, безусловно, мы внимательно к этому отнесемся", - пообещал он. 

Теги:
КубаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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