Балтфлот провел учения по ПВО в пункте базирования с участием 15 кораблей

Особое внимание уделялось поиску, сопровождению и уничтожению скоростных малоразмерных целей, имитирующих разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты, сообщила пресс-служба флота

КАЛИНИНГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Более 15 кораблей Балтийской военно-морской базы и соединения надводных кораблей Балтийского флота приняли участие в учениях по противовоздушной обороне (ПВО) в пункте базирования - Балтийске Калининградской области, сообщила пресс-служба флота.

"Учебные задачи выполняли экипажи малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей и тральщиков Балтийской военно-морской базы, корветы и сторожевые корабли - всего более 15 надводных кораблей флота. Были отработаны действия расчетов зенитных ракетных комплексов артиллерийских установок и постов визуального наблюдения по отражению ударов условного противника с воздуха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделялось поиску, сопровождению и уничтожению скоростных малоразмерных целей, имитирующих разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты. Специалисты отработали алгоритм совместных действий кораблей по уничтожению воздушных целей, атакующих с различных курсов, высот и дистанций.

"Все нормативы времени по классификации целей и приведению в готовность средств ПВО к боевому применению были достигнуты с учетом поставленных задач", - подчеркнули в пресс-службе. Условные беспилотные летательные аппараты на учениях были сымитированы электронным способом с помощью боевых информационных систем кораблей, в роли авиации условного противника выступили самолеты Су-30СМ2 и вертолеты Ми-24 морской авиации флота.