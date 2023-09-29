В МО РФ заявили о достаточном числе контрактников и добровольцев для выполнения задач СВО

Призыв граждан на военную службу начнется с 1 октября

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Желающих служить по контракту, заключивших контракты, решивших участвовать в специальной военной операции (СВО) добровольцев достаточно для выполнения задач. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в СВО, достаточно для выполнения возложенных задач", - сказал он на брифинге по теме начала с 1 октября призыва граждан на военную службу.