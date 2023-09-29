В Минобороны РФ сообщили, что отслуживших призывников уволят своевременно

Они будут направлены к местам проживания, отметили в ведомстве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сообщил он в ходе брифинга по теме начала с 1 октября призыва граждан на военную службу.

Традиционно осенний призыв начинается с 1 октября после указа президента, который издается в конце сентября. Набор в ВС РФ обычно организуется дважды в год - с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). В прошлом году осенняя призывная кампания стартовала на месяц позже обычного из-за загруженности военкоматов мероприятиями частичной мобилизации.