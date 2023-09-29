Путин получил доклад Генштаба о героизме российских военных во время боев в СВО

Президент России назвал подвиг военных "знаковым, хорошим примером мужества и героизма"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что получил устный и видео-доклад начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о мужестве и героизме российских военных во время боев в СВО. Об этом он сообщил на встрече с военнослужащими, совершившими подвиг под Урожайным.

"После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались. Доложил не только устно, но показал и видеоматериалы", - рассказал Путин. Он назвал подвиг военных "знаковым, хорошим примером мужества и героизма".

Во время боя, как заметил президент, о таком никто не думает. "Вы думаете наверняка только о том, как в боевом смысле работать, как отражать атаку противника. Но у вас это получилось именно так, как это и называют сегодня, <…> - это героизм в прямом смысле этого слова", - подчеркнул глава государства, поблагодарив военных и пожелав им успехов.

Путин также сказал, что хотел бы обсудить с бойцами как с воюющими на переднем крае людьми их оценку ситуации в зоне СВО, то, как организована боевая работа, поменялось ли что-то за последнее время, чего не хватает. Президент попросил рассказать ему, на что нужно было бы обратить внимание как "непосредственным командирам, так и тем, кто командует войсками повыше".

Бои и полученные ранения

Глава государства расспросил военных в том числе и о боях, о полученных ранениях. Получивший звание Героя России Иван Калашников рассказал, что противник для обстрелов использует кассетные боеприпасы. По его словам, два бойца-добровольца, участвовавших в бою под Урожайным, погибли именно от этого вида оружия.

Отдельно глава государства обратился к сержанту Виктору Хамаганову, который сейчас проходит лечение в военном госпитале. "Как вы себя чувствуете? Операцию делали уже?" - поинтересовался президент. Услышав утвердительный ответ, он добавил: "Мы желаем вам скорейшего выздоровления! Удачи вам!"

После этого Путин продолжил разговор с военным, приехавшим на очную встречу, и предложил обсудить социальные вопросы. "У вас прямо сейчас, в таком режиме, когда здесь камеры работают, пресса стоит, есть что-то, что вы хотели бы рассказать?" - уточнил он. В ответ на что бойцы заверили, что все вопросы уже решены.

"Ну я думаю, что надо еще поговорить на эту тему, - что решили, что не решили. Еще раз вас и ваших близких поздравляю с тем, как мужественно вы действуете в ходе боевых действий. Поговорим сейчас подробнее о том, что в это время происходит", - добавил президент.

22 августа в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики российские мотострелки отразили атаку превосходящих сил противника. Указом президента Ивану Калашникову присвоено звание Героя России, Алексей Ивлиев, Вячеслав Тарасов и Виктор Хамаганов награждены орденами Мужества.